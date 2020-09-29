Эндокринолог назвал допустимые суточные нормы чая разной крепости

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Допустимые для взрослого человека нормы дневного потребления чая рассчитываются в зависимости от сорта и крепости заваривания напитка, рассказал врач-психоэндокринолог, президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов.

Для подсчёта суточного употребления кофеина в чае, кофе, коле, шоколаде, какао и энергетических напитках используется величина КЕ — кофейная единица или 100 мг кофеина, в сумме в сутки не рекомендуется употреблять более четырёх КЕ, передаёт «АиФ».

Так, почти в литре слабозаваренного чая содержится одна КЕ, то есть в сутки его можно выпить почти четыре литра. Чая средней крепости — почти два литра, а крепкого — около 1,8 литра или 7–9 стандартных чашек объёмом 200–250 мл.

Редко кто столько их выпивает в течение дня. Одним словом, чай — очень полезный напиток с оптимальным содержанием кофеина: с ним трудно его передозировать, и одновременно в составе чая вы получите массу полезных антиоксидантов. Полезные свойства этого напитка для здоровья были продемонстрированы во многих серьёзных исследованиях, — резюмировал Богомолов.

Врач отметил, что чай в России является самым популярным напитком и, в среднем, россияне со всеми напитками и продуктами получают в сутки около трёх кофейных единиц.

Как писал NEWS.ru ранее, врачи призвали отказаться от горячих напитков на завтрак.