Эндокринолог: мастурбация может помочь в борьбе с COVID-19

По мнению врача-специалиста по гормональной терапии Дженнифер Ланда, мастурбация может укрепить иммунитет человека и защитить от новой коронавирусной инфекции. Об этом пишет The Sun.

В качестве аргумента врач привела в пример исследование 2004 года, которое показало, что частая стимуляция репродуктивных органов вызывает временный всплеск иммунных клеток, в том числе клеток-киллеров, которые помогают бороться с вирусами.

Мастурбация может создать правильную среду для укрепления иммунной системы, — считает врач.

Критиком подобной теории выступил профессор общественного здравоохранения в Университете штата Нью-Мексико Джагдиш Хубчандани. По его словам, размер исследования был недостаточным для убедительности, дополнительным фактором послужило то, что в нём участвовали лишь мужчины молодого возраста. Результаты, по мнению Хубчандани, также не репрезентативны в отношении женщин.

Ранее вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ Максим Скулачев заявил, что у пожилых людей вырабатывается больше антител к коронавирусу, чем у молодых, так как антитела — последний уровень обороны организма.