https://static.news.ru/photo/6c8d28e2-230a-11ea-907f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специализирующаяся на борьбе с лишним весом врач-эндокринолог из США Элизабет Лоуден дала несколько советов по своей профильной сфере.

Рекомендации медика приводит РЕН ТВ. Лоуден заявила, что основной трудностью в избавлении от избыточных жировых отложений является медленный метаболизм. Чтобы его активизировать, необходимо сфокусироваться на наборе мышечной массы. При этом надо сократить число потребляемых калорий.

Эндокринолог подчеркнула, что пытаясь сжечь больше калорий, нужно оставлять своему телу достаточно энергии для нормальной жизнедеятельности. Лоуден призвала к регулярным умеренным физическим нагрузкам.

Также медик посоветовала потреблять больше белка, но при этом не отказываться совсем от жиров в рационе. Лоуден выделила авокадо, орехи и салат с растительным маслом как продукты, способные помочь в борьбе с лишним весом.

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