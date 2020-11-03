Елена Малышева развеяла мифы о гипертонии

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Медик и телеведущая Елена Малышева вместе с гостем своей программы «Жить здорово!» кардиологом Симоном Мацкеллишвили развеяли несколько мифов о гипертонии и лекарствах от этого состояния.

Одна из посетительниц студии программы на Первом канале вспомнила о понятии «рабочее давление». Малышева и приглашённый эксперт опровергли существование такого явления.

Давление бывает нормальное и ненормальное. Давление [должно быть] не выше 130. Всё, что выше — это повышенное давление, — подчеркнул кардиолог.

Малышева и Мацкеллишвили также опровергли представление, согласно которому таблетки нужно принимать только при повышенном давлении. Медики пояснили, что лекарства от гипертонии фактически не лечат её, а только удерживают давление в нормальных пределах. Кардиолог указал, что прекращение приёма лекарств неизбежно приведёт к скачку давления, а резкое повышение грозит серьёзными последствиями.

Телеведущая и приглашённый специалист настоятельно рекомендовали не увеличивать дозу лекарств самостоятельно. В случае если препарат не действует, следует обратиться к врачу за альтернативным средством.

Малышева и Мацеллишвили также обсудили миф о том, что таблетки от давления снижают потенцию. Эту идею медики признали несостоятельной.

У нас очень много разных классов препаратов для снижения давления, которые не обладают этим побочных эффектом. Врач подберёт то, что вам нужно, — рассказала Малышева.

Ранее Малышева в своей программе призвала россиян не вызывать скорую помощь без повода, передавал NEWS.ru.