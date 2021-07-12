Эксперт связал популярность прививки «КовиВак» с отсутствием осложнений

Одно из отличий вакцины от коронавируса «КовиВак» от «Спутника V» заключается в том, что она не даёт существенных поствакцинальных реакций. Об этом в беседе с НСН рассказал доктор биологических наук заведующий лабораторией вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетёсов.

По словам эксперта, разработанная в центре имени Чумакова вакцина «КовиВак» сейчас проходит третью фазу клинических испытаний. У «Спутника V» также ещё не завершены клинические испытания. Однако уже были опубликованы результаты первого этапа третьей фазы исследований — они неплохие, но известно, что вакцина даёт осложнения.

Дело в том, что «Спутник V» даёт существенные поствакцинальные реакции и это известно, а «КовиВак» таких реакций не даёт, — отметил Нетёсов.

Он также напомнил, что вакцину «КовиВак» разработал всемирно известный центр, который основан на базе Института полиомиелита и вирусного энцефалита имени академика Чумакова. Этот центр существует более 60 лет. У него есть всемирный авторитет, на его счету вакцины против бешенства и полиомиелита. Поэтому выбор вакцины — это ещё и вопрос веры, считает вирусолог.

Ранее главный врач 2-го диагностического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Терский объяснил популярность вакцины «КовиВак» тем, что достаточно сделать всего одну прививку, чтобы получить защиту от коронавируса. При этом препарата произведено очень мало, поэтому желающим приходится заниматься его активным поиском.