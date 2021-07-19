Эксперт рассказал о риске заразиться синегнойной инфекцией в водоёмах

Принято считать, что синегнойная инфекция — это внутрибольничное заболевание и заразиться ею вне медицинских учреждений достаточно сложно. Заведующий ЛОР-отделением городской больницы № 35 Нижнего Новгорода Григорий Белозёров в беседе с «Царьградом» оценил риски подцепить опасную инфекцию, купаясь в открытом водоёме.

Известно, что синегонойная палочка обитает как в воде, так и в почве. Она также является постоянным «жителем» наружного слухового прохода у человека.

Пока мы здоровы — она не является угрозой, но стоит иммунитету пошатнуться — как «пакт о ненападении» нарушается, «синегнойка» разрастается по коже слухового прохода, вызывая отиты, — рассказал специалист.

По словам Белозёрова, часто спутником синегнойной палочки является ещё и чёрный аспергилл, известный также как «чёрная плесень». Поэтому в начале лечения наружных отитов используются комплексные мази и ушные капли с антибиотиком и противогрибковым компонентом.

Для профилактики этих заболеваний врач советует пред купальным сезоном не увлекаться чисткой ушей ватными палочками. Как пояснил лор, ушная сера — это не грязь, а естественный и нужный барьер для защиты слухового прохода от размножения бактерий и грибов.

Как сообщалось ранее, индийские власти сообщали о выявлении более чем 40 тысяч случаев заражения «чёрной плесенью», или мукормикозом. От осложнения, вызванного грибковой инфекцией, в стране умерли уже более трёх тысяч человек.