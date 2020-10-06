Эксперт оценил риск людей с мутациями генов заразиться коронавирусом

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Роспотребнадзор назвал людей с определёнными генными мутациями не способными заразиться коронавирусом. Врач-эпидемиолог из Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Тимур Пестерев рассказал, кто попадает под такую категорию.

По словам специалиста, коронавирус воздействует на определённые рецепторы в клетке. Те, у кого нет считывающих рецепторов, не заболевают данным вирусом. Это также работает и в обратную сторону.

Для того чтобы узнать устойчивость организма нужно проводить довольно дорогой генетический анализ, рассказал Пестерев изданию «ПолитЭксперт».

Специалист отметил, что люди, не имеющие этого считывающего рецептора, могут помочь другим, у которых таких рецепторов предостаточно. Такая процедура проводится с помощью генной терапии, при которой добавляют что-либо в гены или ломают ген, который работает с избытком.

Такая процедура займёт времени больше, чем разработка вакцины от коронавируса. Однако эта информация имеет важное значение как ещё один шаг к победе над вирусом, считает эпидемиолог.

Как сообщили накануне в Роспотребнадзоре, облегчить или затруднить проникновение коронавируса в клетки могут мутации в гене, кодирующем белок АСЕ2, так как именно его COVID-19 использует для проникновения в клетки дыхательных путей. Выявление генетических вариантов позволяет, в свою очередь, выявить и тех, кто подвержен риску тяжёлого протекания болезни, и тех, кто защищён от неё, писал NEWS.ru.