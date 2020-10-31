Кардиолог назвала допустимую ежедневную дозу алкоголя

https://static.news.ru/photo/bce62544-1c49-11eb-b21f-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Специалисты Американской кардиологической ассоциации рекомендуют выпивать не более одного бокала вина в день женщинам.

Если вы превысите это значение, вы потеряете пользу и обменяете её на вред, — цитирует «Вечерняя Москва» врача-кардиолога Лорен Гилстрап.

Представителям сильного пола посоветовали употреблять два бокала вина.

Ранее в журнале Американского кардиологического колледжа рассказывалось об исследовании, которое доказывало, что употребление 14 бокалов вина в неделю у мужчин снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 21%. Для женщин эта доза вдвое меньше. Гилстрап уточнила, как следует распределить эту дозу.

Гилстрап считает, что воздействие алкоголя на сердце и сердечно-сосудистую систему во многом зависит от того, сколько спиртных напитков человек выпьет. Она добавила, что не призывает употреблять алкоголь «ради здоровья».

Как писал NEWS.ru, в России порядка 80% лиц пожилого возраста страдают множественной хронической патологией, при этом каждый четвёртый мужчина страдает алкоголизмом, заявил и. о. генерального директора ФГБУ «НМИЦ ПН им. В. П. Сербского» Минздрава России Зураб Кекелидзе в рамках IV Всероссийского форума по общественному здоровью.