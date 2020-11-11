Эксперт назвал места с самым высоким риском заражения коронавирусом

Профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказал, в каких местах риск заразиться коронавирусом в период пандемии наиболее высок.
В эфире радиостанции «Говорит Москва» он
В парках опасности почти нет. Открытый воздух — это не то место, где вирус будет распространяться, — сказал профессор.
Он добавил, что заболевание распространяется в виде аэрозоля, например при кашле.
Ранее NEWS.ru писал о том, что мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что массовые новогодние гулянья в Москве в этом году проводиться не будут из-за ситуации с коронавирусом.