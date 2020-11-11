Эксперт назвал места с самым высоким риском заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/129e0eb6-2433-11eb-b149-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказал, в каких местах риск заразиться коронавирусом в период пандемии наиболее высок.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» он заявил , что наиболее опасным местом в этом плане является метро, так как открытый воздух там не циркулирует, что позволяет частицам COVID-19 легче распространяться. В закрытых помещениях, особенно с неправильной системой кондиционирования, также высокий риск заражения.

В парках опасности почти нет. Открытый воздух — это не то место, где вирус будет распространяться, — сказал профессор.

Он добавил, что заболевание распространяется в виде аэрозоля, например при кашле.

Ранее NEWS.ru писал о том, что мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что массовые новогодние гулянья в Москве в этом году проводиться не будут из-за ситуации с коронавирусом.