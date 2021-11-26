Экскурсию в «красную зону» завершили из-за отказа антиваксеров надеть маски

Приглашённые в «красную зону» столичной больницы имени Филатова антипрививочники отказались надевать маски. Из-за этого экскурсию по медучреждению пришлось завершить, пишут «Известия». У противников вакцинации даже возник спор с главным врачом Валерием Вечорко, который попытался объяснить им необходимость средств защиты.

Мы находимся сейчас с вами в инфекционном госпитале. Здесь каждый час, каждую минуту поступают тяжёлые больные <....>. Я так понимаю, что здесь есть группа, которая хочет посмотреть изнутри, как работает этот стационар. Этот стационар работает с марта 2020 года. Поэтому у нас есть чёткие правила, по которым мы работаем, законодательные правила, — приводит издание слова Вечорко.

В итоге завязался спор между врачом и отрицающими коронавирусную инфекцию. Антиваксеры отвергли все предложения по посещению «красной зоны», и визит для них завершился. Заместитель главврача Олег Аверков рассказал, что противники вакцинации прошли через «зелёную зону» без масок и без результатов экспресс-теста на коронавирус, поэтому они представляют угрозу для работников учреждения.

Надеть защитные костюмы и маски согласились только двое из пришедших. После посещения различных отделений больницы они рассказали, что им понравилось отношение к больным персонала.

Всё чисто, хорошо. Люди, даже лежащие месяц, побриты и с хорошими причёсками, без следов уколов. Наверное хорошо делают уколы <...>, это замечательно, я в восторге! — поделилась впечатлением одна из женщин.

Ранее главврачи 11 больниц России предложили противникам вакцинации лично посетить ковидные отделения. В открытом письме они пригласили антиваксеров своими глазами увидеть морги и «красные зоны». Обращение адресовано как к простым гражданам, так и к публичным личностям, в том числе лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, актрисе Марии Шукшиной и певцу Юрию Лозе.