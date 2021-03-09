Душ из радиации: какие опасности подстерегают жителей многоквартирных домов

Уже год мир живёт в страхе перед коронавирусной инфекцией. Опасаясь заразиться, люди носят маски и перчатки. Некоторые не выходят из дома совсем. Собственная квартира кажется самым безопасным местом. Эксперты спешат разочаровать — это не всегда так. Не выходя из дома, можно подхватить заразу и даже стать жертвой радиации. Невидимые недруги живут в старых обоях, краске для полов, вентиляции и витают в воздухе. Экологи рассказали NEWS.ru об опасностях жилых домов, которые могут стоить человеку здоровья и жизни.

Около 40% квартир в жилых домах в Москве не соответствуют санитарным нормам. В помещениях наблюдается плохое качество воздуха, повышенный уровень радиации, слишком интенсивное электромагнитное излучение, об этом сообщил NEWS.ru инженер-эколог Ассоциации независимых лабораторий Максим Михайлов. Эксперт перечислил самые распространённые нарушения, которые выявляются во время проверок.

В любом котловане, вырытом под фундамент многоэтажного дома, высок уровень радиации. Всё из-за подземного газа радона. Он содержится в верхних слоях почвы, не имеет запаха, поэтому его присутствия не замечают. Вещество поступает в организм и начинает своё разрушительное действие — провоцирует рак, генетические дефекты, ишемическую болезнь сердца и бронхиальную астму. В норме строители закрывают все пути выхода этого газа, и он не проникает в жилые помещения. На практике же, по мнению инженера-эколога Ассоциации независимых лабораторий Максима Михайлова, газ всё равно разными путями проникает в здание.

Газ этот тяжёлый, он не поднимается выше четвёртого этажа в старых домах. В новых же ставят принудительную систему вентиляции. Она разгоняет воздух по всему дому. Поэтому газ может оказаться даже на последних этажах. Максим Михайлов инженер-эколог Ассоциации независимых лабораторий инженер-эколог Ассоциации независимых лабораторий

Радон может не только выходить из почвы, но и присутствовать в кирпичах, из которых построен дом. Через несколько лет после строительства газ перестаёт выделяться. Поэтому отравление жителей возможно только в первые два-три года после возведения здания.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Не существует бытовых счётчиков, которые измеряют уровень радона. Единственный способ его выявить — обратиться в специальную организацию, которая имеет лицензию на радиологические исследования, сообщил Михайлов.

Вредные примеси присутствуют и в железобетонных перекрытиях. Там могут содержаться фенол и аммиак. Это высокотоксичные для организма человека вещества. Первое разрушительно влияет на нервную систему, второй — на дыхательную, а также является канцерогеном. Фенол и аммиак крайне медленно испаряются, годами отравляя жителей домов.

Женщина купила квартиру с огромным фенольным пятном. Приехали, проверили, нашли большую концентрацию в воздухе, которая и через несколько лет осталась высокой. Квартира непригодна для жизни, — утверждает Михайлов.

Ещё один невидимый враг жителей многоквартирных домов — это плесень. Она «любит» вентиляционные шахты, а также места с повышенной влажностью — кухню и ванную, сообщил эксперт. Опасность представляют именно её споры. Они разносятся по воздуху, попадая в дыхательные пути. Частицы провоцируют заболевания органов дыхания и аллергические реакции. Особенно в группе риска дети и пожилые люди.

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Токсичные вещества могут также источать материалы отделки. Например, некоторые обои содержат в своём составе аммиак. Его пары выделяются в воздух, отравляя всех вокруг. А определённые виды клея для мебели содержат фенол и формальдегид. Иногда диван или шкаф становятся смертельно опасными. По словам Михайлова, высокая цена товара ещё не гарантия качества. Ядовитые вещества могут содержаться как в дорогих, так и в дешёвых изделиях.

Ещё об одной опасности для организма рассказала с беседе с NEWS.ru главный врач Московской городской больницы № 64 Ольга Шарапова. Настоящей бомбой замедленного действия являются кондиционеры, там обитает большое количество вредных для здоровья микроорганизмов. Так, в нечищеных аппаратах могут содержаться бактерии легионеллы (род патогенных бактерий). Они провоцируют заболевание легионеллёз. Недуг протекает, как правило, с выраженной лихорадкой, общей интоксикацией, поражением лёгких, центральной нервной системы, органов пищеварения.

Острые аллергические реакции и лёгочные заболевания также вызывает кондиционер. Иногда люди забывают о нём на всю зиму, а летом «реанимируют» устройство. В результате накопившаяся пыль врывается в помещение и разносится по всей площади. Поэтому устройство важно мыть перед первой в сезоне эксплуатацией.