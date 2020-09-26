Названы способы коррекции замедленного обмена веществ

Здоровье населения России ухудшается из года в год. Медики называют несколько причин — плохая экология, вредные привычки, стрессы, но самое главное — избыточная масса тела. По данным Росстата, 62% взрослого населения страны имеет лишний вес, из них 20% страдают от ожирения. Эта проблема не только эстетическая, но и физическая. Полнота является «спусковым крючком» для развития множества опасных заболеваний.

Наличие избыточного веса, особенно в окружности талии, повышает вероятность появления сахарного диабета второго типа. Например, ожирение первой степени увеличивает риск развития заболевания вдвое, второй степени — в пять раз, третьей степени — больше чем в 10 раз, сообщил в беседе с NEWS.ru научный руководитель направления функционального восстановления здоровья Академии материнства Антон Поляков. Механизм простой — излишки жировой ткани снижают чувствительность клеток к воздействию гормона инсулина. В результате сахар в крови повышается, что впоследствии может привести к развитию сахарного диабета. Это заболевание опасно для организма само по себе. Также оно грозит различными нарушениями, например, повышением холестерина в крови.

Повышенный холестерин является патологическим состоянием, которое возникает при ряде обстоятельств, а не самостоятельным заболеванием. Например, высокие показатели сахара и артериального давления способствуют повышению холестерина в крови. Это как замкнутый круг: одно нарушение притягивает другое. Стойкое повышение холестерина способствует появлению атеросклероза в будущем. Антон Поляков научный руководитель направления функционального восстановления здоровья Академии материнства научный руководитель направления функционального восстановления здоровья Академии материнства

Холестерин повышается из-за избыточного потребления не жиров, как это считалось ранее, а углеводов, сообщил в беседе с NEWS.ru профессор Юрий Конев. Причём как простых, так и сложных. Каши, хлеб, пирожные, сахар, шоколад — это те продукты, которые следует строго ограничить. А вот мясо и сало, наоборот, стоит включить в рацион.

Более 80% случаев появления избыточного веса связаны с перееданием и малоподвижным образом жизни. Ещё один значимый фактор — замедляющийся с возрастом обмен веществ. Каждые 10 лет жизни этот показатель снижается на 7–10%. Отчасти это связано с тем, что мышечная ткань заменяется жировой, а в ней обмен веществ происходит медленнее.

Хорошая новость — на этот процесс можно и нужно влиять. Чтобы не страдать от «возрастной полноты», рекомендуют принимать пищу небольшими порциями, ограничить жиры и углеводы, отказаться от поздних ужинов и «налегать» на овощи и фрукты.

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Однако не всегда такие мероприятия дают ожидаемый результат. Дело в том, что у людей с избыточным весом нередко замедлен обмен веществ, а значит, диеты и физические нагрузки не всегда будут приводить к заветной цели. Тогда специалисты могут рекомендовать дополнительные средства, способные оказывать помощь в борьбе за здоровье. Одним из таких препаратов является «Дибикор», он помогает приводить в норму холестерин и сахар в крови, улучшая обмен веществ. Препарат имеет простую схему приёма и отпускается в аптеке без рецепта.