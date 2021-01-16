Доктор сообщил о рисках заражения COVID во время крещенских купаний

https://static.news.ru/photo/c264baf6-594f-11eb-ae47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На морозе вирусы передаются реже. Кроме того, попасть в организм им не даёт выброс адреналина, который происходит при погружении в ледяную воду. Поэтому риск заразиться коронавирусной инфекцией нового типа во время крещенских купаний минимален. Об этом в разговоре с журналистами рассказал инфекционист Евгений Тимаков.

Доктор подчеркнул, что вода не может быть источником инфекции. Следовательно, через неё заразиться COVID-19 нельзя. Кроме того, проникнуть вирусу в организм не позволит выброс адреналина и специфических ферментов, которые стимулируют иммунитет. Данные процессы происходят во время погружения в ледяную воду.

Резкий всплеск иммунитета на корню губит различные вирусы и бактерии, — цитирует Тимакова РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, недостаток сна пагубно сказывается на иммунной системе человека, заявил глава Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова кандидат медицинских наук Александр Калинкин. По его словам, из-за этого повышается риск заражения коронавирусом.

Калинкин считает, что для улучшения качества сна надо вставать и ложиться в одно и то же время. Также не будет лишним отказ от будильника. Полезно использовать световые гаджеты, помогающие лучшему пробуждению и регуляции циркадных ритмов, подчеркнул эксперт.