Доктор рассказала о принципах правильного питания в офисе

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Выбирать приготовленную дома еду для питания в офисе нужно с учётом того, какая техника имеется в наличии на рабочем месте. Точнее, речь идёт о доступности или, наоборот, отсутствии холодильника и микроволновой печи. Об этом в разговоре с журналистами рассказала гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная.

Она отметила, что если в офисе есть и холодильник, и микроволновка, еду с собой можно брать какую угодно. К примеру, это может быть сэндвич или суп. И то и другое подойдёт для полноценного перекуса.

По словам Бережной, в этом случае важным фактором является наличие правильного контейнера. Он должен быть предназначен для хранения пищевых продуктов. Кроме того, необходимо, чтобы контейнер нормально реагировал на использование в микроволновой печи. Одноразовая посуда при нагревании выделяет токсичные вещества. С правильным контейнером такого происходить не должно.

В сложные ситуации попадают сотрудники, в офисе у которых вовсе нет кухни. Им придётся обедать в столовой, в ресторанах, или же питаться всухомятку, что вредно для здоровья.

Если в офисе есть хотя бы холодильник, то вы можете делать и брать с собой любые смузи — овощные, фруктовые, с творогом, с йогуртом. Можете брать супы-пюре, которые можно есть холодными, любое отварное мясо, запечённое в духовке мясо, запечённую рыбу, — цитирует Бережную радио Sputnik.

Как ранее передавал NEWS.ru, к использованию полуфабрикатов нужно подходить с осторожностью. Некоторые из них вредны для здоровья, предупредила гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова.

Она напомнила, что это изделия, которые прошли первичную обработку. Однако такая пища по определению не может быть полезной: в ней содержится множество добавок, консервантов и ароматизаторов — чтобы увеличить срок хранения и усилить вкус.