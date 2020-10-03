Доктор Мясников призвал приспособиться жить с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/108e197c-0674-11eb-8a11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий Александр Мясников считает, что коронавирус будет и дальше продолжать распространяться, не замечая попыток остановить его. Поэтому людям нужно приспособиться и жить рядом с ним.

Коронавирус пришёл навсегда, и надо приспособиться жить с ним. Готовить [нужно] именно медицину (в первую очередь амбулаторное её звено), с возможно менее обременительными действиями в отношении образа жизни большинства, — написал Мясников в своём Telegram-канале.

По его словам, противостоять СOVID-19 человечество сможет, когда будет сформирован коллективный иммунитет. Доктор отметил, что навстречу коронавирусу будет двигаться волна вакцинации, поэтому через какое-то время иммунитет появится.

Врач объяснил, почему у разных людей течение болезни протекает по-разному.

Заболеваемость и варианты течения коронавируса в значительной мере зависят от генетических особенностей, — напомнил Мясников.

Специалист подчеркнул, что в перспективе вирус превратится в банальное ОРЗ, поскольку теряет всю «злость и силу». Мясников напомнил, что такое происходило с его предшественниками — другими коронавирусами.

Вынужден сказать: принимаемые везде в мире меры — маски, тесты, карантины — лишь меры пассивной защиты. Наиболее строгие масочные режимы были в Испании и Чехии. Сегодня там наиболее быстрое распространение COVID-19, — напомнил Мясников.

Доктор подчеркнул, что необходимо разработать стратегию противодействия коронавирусу с накапливанием резерва, работой с группами риска и массовой вакцинацией. Мясников считает, что «отсидеться за масками не удастся».

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко оценил ситуацию с местами для больных коронавирусом в больницах. Об этом писал NEWS.ru.