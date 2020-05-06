Доктор Мясников показал борьбу с COVID-19 в «красной зоне»

https://static.news.ru/photo/79e02a32-8f91-11ea-86ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель информационного центра по борьбе с коронавирусом в России, главный врач московской больницы № 71 Александр Мясников показал работу медиков в «красной зоне» — с тяжелобольными пациентами с COVID-19.

Мясников в защитном костюме проинспектировал отделение, где лежат больные на ИВЛ, и показал работу своих коллег по больнице. Врач добавил, что интубируют не всех пациентов.

Все готовы, все работают, — отметил Мясников.

По словам Мясникова, один из пациентов ГКБ № 71 — его знакомый, оказавшийся «между небом и землёй».

Как писал NEWS.ru, количество заражённых коронавирусом в России превысило 165 тысяч человек, увеличившись на 10,5 тысячи за последние сутки. К утру 6 мая жертвами эпидемии стали 866 россиян.