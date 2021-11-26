Доктор Мясников обозвал звёзд-антиваксеров безответственными дилетантами

Российский врач и телеведущий Александр Мясников обвинил звёзд, которые агитируют россиян не ставить прививки от коронавируса в том, что они навязывают своё дилетантское мнение россиянам. Он в своём Telegram перечислил таким публичных антиваксеров, как Мария Шукшина, Оскар Кучера, Юрий Лоза, Егор Бероев, Никита Джигурда, сравнив их действия с боксёрами, применившими силу в уличной драке.

Боксёр в уличной драке, применив профессиональный приём, рассматривается судом как применивший оружие против безоружного человека. И это справедливо. Только эта логика применима сегодня и к «звёздам»-антивакцинаторам, — считает Мясников.

Он уверен, что такие люди обязаны подумать о том, что на них лежит огромная ответственность перед их аудиторией, и нельзя не имея фундаментальных знаний по иммунологии, транслировать свою частную точку зрения в массы.

Врач-иммунолог обучается своей профессии много лет, чтобы достичь приемлемого результата, напомнил Мясников.

Надо быть совсем, мягко скажем, безответственным человеком, чтобы так подставлять людей, навязывая им своё дилетантское, частное мнение, пользуясь доверием, которое заслуженно «звёздами» совсем на другом поприще! — подвёл он итог.

Ранее канадские врачи выяснили, какой фактор определяет с высокой точностью, умрёт ли человек от коронавируса или нет. Главным биомаркером стало количество вирусной РНК в крови. То есть, по этому фактору учёные уже могут сказать, что будет с пациентом в последующие 60 дней после появления симптомов.