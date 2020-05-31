Доктор Мясников назвал причину «волосопада»

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Выпадение волос может быть вызвано недостатком железа в организме. Такое мнение высказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1», отвечая на вопрос женщины, которая поведала о сбоях в эндокринной системе и вышужденном приёме препаратов. Спустя примерно месяц после начала курса у пациентки стали выпадать волосы.

Телезрительница добавила, что сократила дозу вдвое, но это решило проблему лишь отчасти.

Медик посоветовал женщине сделать тест на содержание ферритина в крови. По словам Мясникова, проблема может заключаться не в щитовидной железе.

Как правило, это недостаток ферритина — запасов железа — сопровождается таким сильным, как вы говорите, волосопадом, — заявил Мясников.

Медик добавил, что решить проблему с выпадением волос может восполнение запаса железа в организме.

Ранее, как писал NEWS.ru, врачи назвали семь продуктов, которые укрепляют волосы и препятствуют их выпадению.