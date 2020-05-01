Диетологи рассказали, как правильно сидеть на диете в самоизоляции

https://static.news.ru/photo/114a4442-8b9c-11ea-965c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Angelika Antl/imageBROKER.com/Global Look Press

Если вы решили сесть на диету во время ограничительных мер, связанных с противодействием распространения коронавируса, то очень важно понимать, что дефицит калорий и исключение из рациона основных питательных веществ может только увеличить риск подхватить COVID-19. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, врач-терапевт, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии Екатерина Бурляева.

Эксперт призвала ни в коем случае не голодать. Дело в том, что это сильно снижает способность организма бороться с атакующим вирусом. Очень важно внимательно следить за соотношением потребляемых калорий и разнообразием рациона.

Врач-диетолог Лидия Ионова, в свою очередь, рассказала, чем питаться в самоизоляции. Она призвала добавлять больше овощей. Они содержат мало калорий и помогают укрепить иммунитет. По её словам, особенно хорошо, если пять дней в неделю — а лучше каждый день — в рационе будут крестоцветные.

Крестоцветные — это все виды капусты: и обычная белокочанная, и брокколи, и цветная. Свежих и приготовленных овощей должно быть от 500 граммов в день. Также желательно, чтобы ежедневно были фрукты в умеренном количестве и если есть возможность, то ягоды, хотя бы замороженные, граммов 100, потому что они обладают очень полезными антиоксидантами. Обязательно должны быть также полинасыщенные жирные кислоты — от двух до шести чайных ложек растительного масла, особенно хорошо, если это будет льняное масло, так как там много омега-3. И в первой половине дня обязательно должны присутствовать крупы, — сказала Ионова в эфире НСН.

Диетолог также призвала пить больше воды и свести к минимуму простые углеводы. В их число ходят сахар, пшеничная мука и животные жиры. При этом белок нужно потреблять каждый день, но в умеренном количестве.

Как писал NEWS.ru, в России рост заболеваемости COVID-19 стабилен, а выздоровевших всё больше.