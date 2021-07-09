Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты

Для укрепления иммунитета, особенно в период роста заболеваемости коронавирусом, необходимо включать в рацион продукты, богатые белком. Именно он способствует формированию антител, рассказала URA.RU член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

Яйца, рыба, птица, то есть нежирные белковые продукты будут хороши для поддержания иммунитета, — отметила она.

Врач-диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, в свою очередь, посоветовал не забывать о молочных и кисломолочных продуктах. По его словам, они богаты пробиотиками, которые повышают иммунитет через кишечник.

Эксперт добавил, что в рационе также должны присутствовать продукты, содержащие цинк. Этот элемент содержится в крупах и семечках. Особенно его много в тыквенных семечках.

Ранее диетолог Анна Король рассказала, что для организма очень полезен щавель. В частности, в 100 граммах этого растения содержится половина суточной нормы витамина С. Кроме того, в нём присутствует аскорбиновая кислота, которая помогает укрепить иммунитет и понизить уровень так называемого плохого холестерина.