Диетологи нашли неожиданное свойство чернослива

Диетологи США обнаружили неожиданное свойство чернослива. Оказалось, что он снижает тягу к сладкому, сообщается в журнале Journal of Nutrition Bulletin.

В процессе эксперимента подконтрольная группа ела чернослив. И выяснилось, что после его употребления люди меньше чувствовали голод. Поэтому учёные пришли к выводу, что чернослив является лучшим перекусом.

Чернослив заменял обычные закуски во время выполнения программы по снижению веса. Было зафиксировано значительное снижение средней массы тела в группе, употребляющей чернослив. Это говорит о том, что чернослив может способствовать контролю аппетита, — говорится в результатах исследования.

В частности, любителям сладкого черносливом предлагается заменить десерты. Это будет гораздо полезнее, тем более, что сухофрукт насыщен природными антиоксидантами, витаминами и минералами и клетчаткой.

Ранее сообщалось, что курага укрепляет костную ткань и сердечно-сосудистую систему, а также помогает прийти в норму после перенесённых инфарктов и инсультов, заявила нутрициолог Светлана Александрова. Чернослив, в свою очередь, поддерживает зрение и укрепляет стенки сосудов. Однако в обоих случаях главное соблюдать меру и не съедать больше пяти таких сухофруктов в день.