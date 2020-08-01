Диетолог сравнила пользу рыбы и мяса

https://static.news.ru/photo/91e63d36-d403-11ea-82d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Употребления и мяса, и рыбы могут принести пользу организму человека. Однако в каждом случае есть своя специфика, рассказала врач-диетолог Елена Чигия. У каждого из этих источников белка есть достоинства и недостатки.

Преимущество рыбы заключается в содержании жирных кислот Омега-3, которые сложно получить с растительной пищей. Особенно богата ими лосось, скумбрия, сельдь, сардина и другие виды жирной рыбы. Однако не следует забывать и о высокой калорийности рыбьего жира.

Тем же, кто страдает от лишнего веса, лучше включить в рацион нежирные сорта рыбы — минтай, навагу, хека, щуку, карпа, карася, леща и судака, посоветовала диетолог.

Она отметила, что употребление рыбы положительно влияет на сердце, повышает иммунитет и снижает уровень холестерина в крови, а также улучшает общее самочувствие. Кроме этого, такая пища может препятствовать развитию онкозаболеваний.

В рыбе полезных жирных кислот Омега-3 больше, чем в мясе. У животных его наиболее много у домашнего скота, выращенном на свободном выпасе. Однако такое мясо реальнее всего купить на рынке, в магазинах его почти не встретишь.

В мясе молодых животных меньше холестерина, поэтому если у человека его уровень повышен, то лучше есть мясо бычков или молодых свиней. Но здесь опять есть одно «но». В мясе молодых животных много пуринов. Пурины — это вещества, из которых образуется мочевая кислота. При накоплении в организме нарушается их выведение, в результате чего самочувствие человека ухудшается. Они могут откладываться на суставах, и тогда может начаться подагра, — приводит слова Чигии радио Sputnik.

Впрочем, это не повод отказываться от мяса, отметила диетолог. Достаточно лишь его ограничить и употреблять не чаще одного-двух раз в неделю. Лучше всего чередовать его с рыбой. Тогда организм сможет получать полезный комплекс белка, жирных кислот, витаминов и микроэлементов.

Ранее диетолог Андрей Бобровский раскрыл секрет кавказского долголетия. Его, уверен медик, следует искать в мясе. Всё потому, что особая технология его приготовления является одной из основ национальной кухни.