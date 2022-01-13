Диетолог рассказала, в каком случае газировка может принести пользу

Сладкая газировка способна помочь при диарее, если перед употреблением выпустить из напитка газ, рассказала изданию «Слово и Дело» врач-диетолог Марият Мухина. Она предупредила, что, например, в литре Coca-Cola содержится полстакана сахара, её используют даже как растворитель грязи.

Единственный вариант, когда её можно пить, — при пищевом расстройстве, для лечения диареи, когда нет ничего под рукой и нужно добраться до врачей. Предварительно из напитка необходимо выпустить газы. Она имеет настолько химический состав, что все бактерии гибнут, — сообщила Мухина.

Она посоветовала вместо сладкой газировки пить минеральную воду раз в неделю, а люди, не имеющие проблем с лишним весом, могут позволить себе десертный лимонад с той же периодичностью.

Мухина уточнила, что лимонад не должен иметь в составе консервантов, пищевых кислот, красителей, усилителей вкуса, ароматизаторов, а также сахара или подсластителей — кроме стевии. По её словам, они вызывают ложное утоление жажды.

Ранее диетолог Юлия Чехонина назвала сладкие соки и газировку продуктами, вызывающими внезапную усталость. Ещё это кофе, сладости, обезжиренная еда и фастфуд. Усталость от кофе провоцирует не сам напиток, а его количество. Бодрит умеренное количество кофеина — две-три чашки в день, сказала Чехонина.