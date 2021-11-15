Диетолог назвала вызывающие неожиданную усталость продукты

Диетолог Юлия Чехонина назвала продукты, которые могут вызвать внезапную усталость. Это кофе, сладости, обезжиренная еда и фастфуд, сообщает РИА Новости.

Усталость от кофе провоцирует не сам напиток, а его количество. Бодрит умеренное количество кофеина — две-три чашки в день, говорит врач. Бывает, что чувство бодрости от напитка не наступает, а, наоборот, переходит в усталость, если пить как можно больше кофе. Таким образом формируется «порочный круг» — чем больше пьёшь, тем больше устаёшь.

Сладости также способствуют появлению усталости, взбодрить они могут только на короткое время. Оптимальным вариантом, когда хочется чего-то вкусного, будет тёмный шоколад.

Лучше отдать предпочтение горькому шоколаду, поскольку он не будет вызывать таких резких колебаний уровня глюкозы в крови, — пояснила эксперт.

В список «утомляющих» продуктов попали сладкие соки и газировка, лучше, советует врач, обратить внимание на овощные соки.

Обезжиренная диета лишает человека сил, так как ему просто неоткуда брать энергию. Гораздо проще съесть в таком случае 5%-ный творог, который не настолько уж и жирный, но зато более вкусный, советует Чехонина.

Высококалорийный фастфуд даёт сильную нагрузку на органы пищеварения, в результате чего все силы организма будут направлены на переваривание пищи.

Кратковременная вкусовая радость потом влечёт за собой длительное ощущение усталости, от которого можно избавиться, только хорошенько выспавшись, — предупреждает диетолог.

Не стоит злоупотреблять и ферментированными продуктами. Причиной усталости могут стать копчёности, сыровяленые колбасы и некоторые виды сыров. Предпочтительно выбирать несолёные сыры, например, адыгейский.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург назвал продукты для эффективного восстановления после коронавируса. Следует особенно обратить внимание на продукты с высоким содержанием витамина А и на продукты, обладающие антоцианами, которые способствуют противосвёртывающему действию крови.