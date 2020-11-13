Диетолог рассказала, кому нельзя часто есть овсяную кашу

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Несмотря на её очевидную и доказанную пользу, овсянка — не лучший выбор для ежедневного употребления на завтрак и имеет ряд противопоказаний, предупредила диетолог Инна Заикина.

В овсяной крупе, как и в орехах, и в бобовых, содержится фитиновая кислота. Это соединение обладает способностью связывать катионы железа, цинка, магния, кальция, из-за чего организм хуже усваивает полезные вещества, что, в свою очередь, может привести к недостатку микроэлементов в организме, передаёт KP.RU.

Фитиновая кислота присутствует и в овсяной крупе. Хотя обсуждаются и её положительные свойства, всё же не стоит есть овсяную кашу длительно и тем более ежедневно тем, кто страдает нарушением минерального обмена (например, при остеопорозе). Также это вредно при анемии и в детском возрасте, — подчеркнула врач.

Диетолог поделилась простым способом снижения содержания кислоты в овсянке. Для этого крупу нужно замочить в воде на ночь или хотя бы на семь часов, а после добавить в неё что-то кислое — йогурт или лимонный сок.

Есть овсянку достаточно два или три раза в неделю, а при непереносимости глютена — исключить полностью.

Как писал NEWS.ru, регулярное употребление грецких орехов может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом заявили испанские и американские учёные.