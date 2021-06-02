Диетолог предупредила об опасности чая в пакетиках

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Пакетированный чай никакой пользы для организма не представляет, поскольку в нём, как правило, отсутствуют натуральные компоненты. В ряде случаев он может быть вреден из-за наличия красителей. Об этом рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева, пишет «Вечерняя Москва».

Специалист пояснила, что производители дешёвых марок пакетированного чая используют очень мелко перемолотые чайные листья. Это позволяет им добавлять в состав безвкусную «труху», отходы производства, другие растения. Для быстрого окрашивания воды в кружке применяются красители, а для придания запаха — ароматизаторы. Подобные компоненты могут вызвать аллергию.

Диетолог отметила , что пакетированный чай может быть полезен, как и листовой, если производитель использует качественное сырьё. Однако такое случается редко.

Собеседница издания добавила, что в чае могут содержаться грибковые организмы. В пакетированном продукте их сложно заметить, поскольку компоненты не находятся на виду.

Ранее турецкий гастроэнтеролог Ведат Герал предупредил, что слишком горячий чай может стать причиной развития рака пищевода. По его словам, чай, температура которого выше 65 градусов, любят в таких странах, как Турция, Китай, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. Именно там чаще, чем в других регионах, фиксируются случаи рака пищевода.