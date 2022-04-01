Диетолог назвала возможные причины усиленного аппетита

Избыточный аппетит может быть следствием сахарного диабета, нарушений работы мозга, проблем с щитовидной железой или с желудком, рассказала диетолог Елена Соломатина. Она отметила, что человек пытается постоянно восполнить недостаток энергии едой, если у него дисфункция щитовидной железы, пишет «Москва 24».

У человека может быть нехватка глюкозы. Он вроде съел что-то высокоэнергетическое и сладкое, затем резко повышается уровень глюкозы, и следом быстро выделяется инсулин и «распихивает» всё это в клетки. Разобраться с излишком энергии он может, только превратив его в жир. Дальше идёт провал, глюкозы не хватает, энергии нет, и человек опять хочет есть, — пояснила Соломатина.

Помимо этого, повышенный аппетит может быть вызван избыточной выработкой соляной кислоты. По мнению диетолога, в таком случае человек стремится поскорее съесть что-нибудь, чтобы снизить её уровень. Соломатина предупредила, что повышенный аппетит может также быть следствием недосыпа: организм выделяет гормон кортизол, и мозг думает, что «началась война» и надо съесть побольше, чтобы запастись жиром.

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