Диетолог назвал вредные при постковидном синдроме продукты

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал продукты, которые следует исключить из рациона при постковидном синдроме. По его словам, россияне должны отказаться от провоцирующих воспаление ингредиентов, передаёт URA.RU.

Постковидный синдром — это повышение воспалительной активности в организме. Подобное лежит в основе возрастных болезней — гипертонии, атеросклерозов, онкозаболеваний и воспалительных заболеваний соединительных тканей, поэтому здесь эффективна противовоспалительная диета, — объяснил Гинзбург.

Эксперт добавил, что из продуктов следует ограничить употребление сахара, а также изделий из просеянной муки, картофеля, риса. Помимо этого в список не рекомендованных продуктов попали «пальмовое, подсолнечное, кукурузное, соевое масло, маргарин, красное мясо и изделия из него, сосиски, сардельки, продукты глубокой переработки». Гинзбург добавил, что людям с постковидным синдромом следует обратить внимание на ингредиенты с высоким содержанием жирных кислот.

Увеличиваем продукты, богатые омега-3 и жирными кислотами — это жирная морская рыба, льняное и оливковое масло (омега-9). Добавляем больше овощей, ягод, зелени и не слишком сладких фруктов, кисломолочные напитки, без сахара, и сложные углеводы —гречка, овсянка, хлеб с отрубями, — посоветовал Гинзбург.

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