Диетолог назвал идеальную замену колбасе для вкусного бутерброда

Диетолог Ольга Капийчук рассказала, какими продуктами можно заменить колбасу на бутерброде, чтобы блюдо осталось вкусным, но стало более полезным.
В эфире «Радио 1» диетолог
В первую очередь, Ольга Капийчук советует приготовить пасту из рыбных консервов. Смешав рыбу с варёным яйцом, человек получает прекрасный источник белка.
Также колбасу можно заменить на растительные продукты, такие как соя, чечевица, фасоль, горох, нут. Они также содержат много белка. <...>. Утром можно приготовить фалафель — это котлеты из нута. Их также можно положить на хлеб и съесть бутерброд, — рассказала диетолог.
Также вместо колбасы можно использовать пасту из авокадо, она содержит большое число омега-3.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль призвала завтракать без спешки и тщательно подходить к составлению меню для первого приёма пищи за день. Специалист назвала продукты, которые с утра употреблять не рекомендуется. Об этом писал NEWS.ru.