Диетолог назвал идеальную замену колбасе для вкусного бутерброда

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Диетолог Ольга Капийчук рассказала, какими продуктами можно заменить колбасу на бутерброде, чтобы блюдо осталось вкусным, но стало более полезным.

В эфире «Радио 1» диетолог отметила , что колбаса не является продуктом для правильного питания человека, поскольку содержит большое количество вкусовых добавок и химических веществ. Чтобы чувствовать себя лучше, следует делать себе бутерброды с альтернативными составляющими.

В первую очередь, Ольга Капийчук советует приготовить пасту из рыбных консервов. Смешав рыбу с варёным яйцом, человек получает прекрасный источник белка.

Также колбасу можно заменить на растительные продукты, такие как соя, чечевица, фасоль, горох, нут. Они также содержат много белка. <...>. Утром можно приготовить фалафель — это котлеты из нута. Их также можно положить на хлеб и съесть бутерброд, — рассказала диетолог.

Также вместо колбасы можно использовать пасту из авокадо, она содержит большое число омега-3.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль призвала завтракать без спешки и тщательно подходить к составлению меню для первого приёма пищи за день. Специалист назвала продукты, которые с утра употреблять не рекомендуется. Об этом писал NEWS.ru.