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10 июля 2025 в 06:30

Летняя брускетта с намазкой из яиц и овощей! Закуска за 10 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Летняя брускетта с намазкой из яиц и овощей! Закуска за 10 минут, которая отлично освежит стол в жаркий день. Основу составляют свежие овощи и яблоки, измельчённые в блендере, и хрустящий хлеб с оливковым маслом. Приготовить её очень просто, а вкус всегда можно адаптировать под свои предпочтения.

Ингредиенты

  • Хлеб грубого помола – 400 г
  • Стебель сельдерея – 200 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Яблоки – 2 шт.
  • Огурцы – 2-3 шт.
  • Сладкий перец – 2 шт.
  • Зелёный лук – по вкусу
  • Оливковое масло – по вкусу

Приготовление

  1. Овощи и яблоки нарежьте мелкими кусочками. Смешайте их с нарезанными яйцами и зеленым луком.
  2. Хлеб порежьте на кусочки, сбрызните оливковым маслом и подрумяньте в духовке при 180 °C около 3 минут, если он не совсем свежий. Намажьте смесь на подготовленные кусочки хлеба.
  3. При желании украсьте брускетты сладкими ягодами для контраста вкуса.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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