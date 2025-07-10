Летняя брускетта с намазкой из яиц и овощей! Закуска за 10 минут

Летняя брускетта с намазкой из яиц и овощей! Закуска за 10 минут

Летняя брускетта с намазкой из яиц и овощей! Закуска за 10 минут, которая отлично освежит стол в жаркий день. Основу составляют свежие овощи и яблоки, измельчённые в блендере, и хрустящий хлеб с оливковым маслом. Приготовить её очень просто, а вкус всегда можно адаптировать под свои предпочтения.

Ингредиенты

Хлеб грубого помола – 400 г

Стебель сельдерея – 200 г

Яйца — 3 шт.

Яблоки – 2 шт.

Огурцы – 2-3 шт.

Сладкий перец – 2 шт.

Зелёный лук – по вкусу

Оливковое масло – по вкусу

Приготовление

Овощи и яблоки нарежьте мелкими кусочками. Смешайте их с нарезанными яйцами и зеленым луком. Хлеб порежьте на кусочки, сбрызните оливковым маслом и подрумяньте в духовке при 180 °C около 3 минут, если он не совсем свежий. Намажьте смесь на подготовленные кусочки хлеба. При желании украсьте брускетты сладкими ягодами для контраста вкуса.

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