Диетолог назвал идеальное сочетание физической нагрузки для похудения

Сочетание аэробных нагрузок с силовыми идеально для похудения. Об этом заявил диетолог Алексей Ковальков.
Как
Диетолог сообщил, что тренировки под музыку в зале и плавание в бассейне не относятся к аэробным нагрузкам, они подходят, если нужно восстановить дыхание после тренировки. В этом случае сгорают углеводы — падает содержание сахара в крови.
При силовой нагрузке вырабатывается норадреналин, поэтому я бы начинал с силовой нагрузки, после неё блокируется чувство голода. После этого вставайте на беговую дорожку, — дал совет Ковальков.
Однако он предупредил, что при этом мышечную массу не нарастить.
Ранее NEWS.ru сообщал, что более 60% людей в России имеют лишний вес, а каждый пятый из них болен ожирением. В этом вопросе мы почти догнали США, где около 70% населения имеет лишние килограммы.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен