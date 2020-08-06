Диетолог назвал идеальное сочетание физической нагрузки для похудения

https://static.news.ru/photo/64ac9eb0-d821-11ea-87d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bill Oxford/unsplash.com

Сочетание аэробных нагрузок с силовыми идеально для похудения. Об этом заявил диетолог Алексей Ковальков.

Как сообщает «Вечерняя Москва», Ковальков также рассказал, чем кардионагрузки отличаются от аэробных. По его словам, первые отвечают за тренировку сердечно-сосудистой системы, а не за сгорание жиров. А вот аэробные нагрузки — это максимальный допуск кислорода, потому что процесс сгорания жиров идёт в присутствии избыточного количества кислорода.

Диетолог сообщил, что тренировки под музыку в зале и плавание в бассейне не относятся к аэробным нагрузкам, они подходят, если нужно восстановить дыхание после тренировки. В этом случае сгорают углеводы — падает содержание сахара в крови.

При силовой нагрузке вырабатывается норадреналин, поэтому я бы начинал с силовой нагрузки, после неё блокируется чувство голода. После этого вставайте на беговую дорожку, — дал совет Ковальков.

Однако он предупредил, что при этом мышечную массу не нарастить.

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