Дерматовенеролог предупредила о смертельной опасности заусенцев

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Обычный заусенец на пальце может оказаться крайне опасным для здоровья человека. В ряде случаев придётся прибегнуть к врачебной помощи, рассказала дерматовенеролог и кандидат медицинских наук Анжелика Шмакова.

Она подчеркнула, что заусенцы ни в коем случае нельзя обкусывать, так как от этого может образоваться ранка ещё большего размера с рваными краями. В кожный покров могут попасть болезнетворные бактерии и грибки из ротовой полости, а это в свою очередь грозит осложнениями. Особенно для тех, чей организм ослаблен и у кого имеются хронические заболевания. Это касается и тех людей, у кого плохо заживают ранки или имеется склонность к различным повреждениям.

В тяжёлых случаях возможно нагноение всего пальца или даже нескольких пальцев. <...> При массированном попадании гноя в кровь может развиться сепсис, это угрожающее жизни состояние, — пояснила Шмакова изданию «АиФ».

Она посоветовала при сильной боли в области заусенца, при красном или багровом цвете кожного покрова неподалёку от места повреждения, а также при отёке, чувстве пульсации и образовании подкожного гноя без промедления обратиться к врачу.

Что касается причин появления заусенцев, то наиболее частыми являются является сухость и истончение кожи вокруг ногтя. Это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем — обменных нарушениях, хронических заболеваниях, в том числе эндокринных органов и кожи. Нередко, постоянное появление заусенцев без видимой причины — повод обратиться к врачу и пройти обследование. Также одной из причин появления заусенцев может быть некачественное питание.

Общими рекомендациями, по словам Шмаковой, могут быть лечение соответствующих заболеваний и рациональное питание — употребление достаточного количества продуктов, содержащих жирорастворимые витамины A, D, E, растительные масла, а также фруктов, овощей, зелени.

Другими внешними причинами появления заусенцев служат некачественный маникюр или неправильный уход за кожей рук.

При привычке грызть ногти или брать пальцы в рот, необходимо найти причину невроза и побороть её самостоятельно или при помощи специалистов.

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