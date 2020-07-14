Онколог рассказал, кому нужно чаще проверять родинки

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Кандидат медицинских наук Игорь Синельников рассказал, как часто нужно показывать врачу родинки, чтобы вовремя выявить меланому.

По его словам, частота проверок зависит от типа кожи, количество образований и наследственности. Светлокожим людям с умеренным количеством родинок можно проходить осмотры у дерматолога раз в год.

Если у вас много родинок, кто-то из ваших родственников сталкивался с меланомой или у вас есть аномальные — так называемые диспластические — невусы, то посещать дерматолога нужно минимум раз в полгода или каждые три месяца, — подчеркнул он.

Эксперт уточнил, что необходимую частоту проверок определит онколог или дерматолог при первичном осмотре.

Синельников добавил, что если риск развития меланомы у пациента высокий, то врач предложит ему сделать картирование кожи на специальных аппаратах. Сделать такой «Паспорт родинок» можно на современных аппаратах, в числе которых — российский РДС-2. Документ позволит дерматологу следить за появлением новых родинок, изменениями старых и вовремя распознать меланому, передаёт «Экспресс газета».

Ранее заместитель главного врача стационара Пироговского центра онкологии Владислав Саржевский сообщил, что в России зафиксировано увеличение случаев заболеваемости меланомой. По его словам, в сегодняшней официальной статистике наблюдается четыре-пять случаев заболеваемости меланомой на 100 тысяч населения.

Как писал NEWS.ru, женщины в России сталкиваются с меланомой чаще мужчин. Разница в уровне заболеваемости между мужчинами и женщинами может быть связана с тем, что вторые чаще подвергают себя процессам, которые могут повлиять на развитие меланомы кожи.