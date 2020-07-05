В России наблюдается рост заболеваемости меланомой

https://static.news.ru/photo/b52d3046-beba-11ea-82f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker/Ulrich Niehoff/Global Look Press

В России зафиксировано увеличение случаев заболеваемости меланомой, заявил заместитель главного врача стационара Пироговского центра по онкологии Владислав Саржевский.

По его словам, в сегодняшней официальной статистике наблюдаются 4-5 случаев заболеваемости меланомой на 100 тысяч населения. Это обусловлено общим ростом информированности населения и, как следствие, увеличением выявляемости заболевания. При этом основными факторами, ведущими к росту статистики, являются изменения культуры и образа жизни россиян, считает Саржевский.

Мы чаще стали путешествовать, выезжать в те страны, где много солнца. Не всегда мы думаем о том, что нашу кожу нужно беречь. Человек рождается без единого родимого пятнышка. Последующие появления родинок, веснушек, результат взаимодействия с солнечной радиацией. Это связано с тем, что в нашей коже есть пигмент, меланин, который защищает нас от солнечного облучения. Как только человек появляется на свет, начинается физиологическая реакция, вызванная ультрафиолетовым облучением, которая заключается в том, что меланоциты начинают вырабатывать пигмент меланин. Поэтому в течение жизни у людей появляются пигментные пятна, — заявил заместитель главврача стационара Пироговского центра по онкологии в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее главный врач московской больницы № 71 имени Жадкевича и телеведущий Александр Мясников объяснил, как понять, что родинка может переродиться в меланому.

Оценить состояние родимых пятен и родинок на теле можно с помощью системы «A, B, C, D, E». Мясников пояснил, что буква «А» подразумевает асимметрию. Если части родинки не похожи друг на друга, если разделить её пополам, то это должно настораживать.

«B» — border (граница. — NEWS.ru). Границы родимого пятна должны быть чёткими, если у родинки как бы размытые границы, то она может быть опасной, сказал Мясников в эфире «Вестей».

«С» — color. Эта буква в системе говорит о цвете. У способной переродиться в меланому родинки неровный окрас.

«D» — это диаметр. Нормальная родинка не превышает 6 мм.

«Е» — это эволюция родинки. Нужно наблюдать за тем, как со временем она видоизменяется. Если родинка не растёт и не меняет форму, то с ней всё в порядке.

Как рассказал доктор Мясников, чаще всего меланоме подвержены белокожие, светлоглазые и светловолосые люди.

Ранее NEWS.ru писал, что горох — это продукт, способный защитить от онкозаболевания, укрепить кости и защитить стенки сосудов от атеросклероза. В горохе много белка и кремния, необходимых для синтеза коллагена и эластина. Именно эти вещества задействованы в процессах омоложения кожи и укрепления суставов, связок, костей.