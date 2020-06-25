В период самоизоляции россиянам крайне не хватало солнечного света. Однако теперь, когда перемещаться можно свободно, многие отправились покорять городские пляжи. Но врачи предупреждают — чрезмерное пребывание под ультрафиолетовым излучением повышает риски развития меланомы. При этом женщины в России сталкиваются с ней чаще мужчин. О том, как снизить вероятность появления меланомы и вовремя её диагностировать — в материале NEWS.ru.

В 2018 году в России было зафиксировано 8,8 случаев заболевания меланомой кожи на 100 тысяч женского населения. Среди мужчин этот показатель был на 29% меньше. Об этом свидетельствуют данные Минздрава, с которыми ознакомился NEWS.ru.

Разница в уровне заболеваемости между мужчинами и женщинами может быть связана с тем, что вторые чаще подвергают себя процессам, которые могут повлиять на развитие меланомы кожи. В частности, проводят длительное время на солнце во время отдыха и делают косметологические процедуры, которые оказывают травмирующее воздействие на кожу — например, пилинги. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил врач-онколог Андрей Пылёв.

GMC Photopress/Arco Images GmbH/Global Look Press

Меланома представляет собой злокачественную опухоль, которая возникает из меланоцитов — клеток, содержащих тёмный пигмент меланин. Чаще всего она появляется на коже на фоне наличия пигментных невусов (родинок). Некоторые из них потенциально опасны с точки зрения развития опухоли, пояснил специалист.

Есть определённые признаки, которые должны насторожить человека, у которого на коже есть родинки. К врачу стоит обратиться, если из-за физического воздействия или ультрафиолетового излучения невус увеличился в размере, изменил форму, окрас, а также если на нём появились трещины, вкрапления или же пропали волосы. Если врач увидит, что родинка является опасной, то лучшим способом профилактики развития меланомы будет её удаление. Андрей Пылёв главный врач Европейской клиники, онколог главный врач Европейской клиники, онколог

Чтобы минимизировать риски появления опухоли, специалист советует регулярно осматривать родинки. Особенно тем, у кого их много и у кого светлый тип кожи. Технический прогресс сегодня позволяет вести достаточно точное наблюдение за состоянием пациента. Для этого врачи используют специальный аппарат, который составляет цифровую карту родинок. При каждом осмотре компьютер фиксирует их изменения и оповещает об этом специалиста.

Global Look Press

Тем не менее меланома может возникать не только из-за перерождённого невуса, но и на неизменённом участке кожи, пояснил Пылёв. В таком случае заболевание чаще всего обусловлено генетическими нарушениями.

Наименьшие риски столкнуться с меланомой кожи — у людей со смуглой кожей, у которых хорошо ложится загар. Тем не менее онколог всё равно советует им пользоваться защитными кремами и загорать не под прямыми, а косыми солнечными лучами — не более трёх-четырёх часов в день.

Ультрафиолетовое излучение — один из доказанных факторов риска развития меланомы кожи. Перед принятием солнечных ванн следует использовать защитные кремы. В особенности это касается людей со светлым типом кожи, которые более подвержены воздействию ультрафиолетового излучения. Им можно посоветовать использовать повышенный фактор защиты, — пояснил Пылёв.

Меланому кожи важно вовремя диагностировать и удалить. Связано это с тем, что она как злокачественное образование может прогрессировать и метастазировать — образовывать вторичные опухолевые очаги в результате распространения клеток из первичного. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил президент Противоракового общества России Давид Заридзе.

Метастазировать меланома может в головной мозг, печень или лёгкое. При этом такой процесс не является осложнением, а представляет собой нормальное течение злокачественной опухоли, пояснил Заридзе.