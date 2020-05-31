Дерматолог рассказала, как ухаживать за кожей при ношении перчаток

Только тканевые перчатки можно носить целый день, а медицинские нужно снимать через два часа, заявила врач-дерматовенеролог Московского центра дерматовенерологии и косметологии Марина Горностаева.
Перед надеванием одноразовых перчаток проводить гигиеническую обработку рук.
Необходимо провести гигиеническую обработку рук: тщательно вымыть с любым мылом или обработать антисептиком. Перчатки надевают только после полного высыхания антисептика на коже рук, — отметила эксперт.
После долгого ношения перчаток следует нанести питательный крем. Это избавит от нежелательных явлений и сухости кожи.
Специалист напомнила, что антисептик приводит к утрате слоя водно-липидной мантии, обезвоживанию кожи и зуду кожного покрова,
Как писал NEWS.ru, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова Ольга Ткачёва рассказала, как не подхватить COVID-19 в общественных местах. Она уверена, что соскучившиеся по шопингу россияне сразу же отправятся в торговые центры. Лучше всего обезопасить себя от коронавируса при посещении ТЦ можно с помощью маски и перчаток, которые нужно потом немедленно выкинуть. Трогать лицо категорически нельзя. Перед тем как надеть новые перчатки и маску, опять-таки нужно мыть руки.
Добавьте наши новости в избранные источники