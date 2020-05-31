Дерматолог рассказала, как ухаживать за кожей при ношении перчаток

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о высокой точности системы регистрации причин смерти в России. По её словам, этому способствует постановка диагноза после проведения патологоанатомического вскрытия.

Могу сказать абсолютно точно, что уровень регистрации причин смерти в России — один из самых точных. То есть мы всегда знаем причину с очень высокой вероятностью, в связи с историческими...