Число посетителей мероприятий по QR-кодам разрешили увеличить до 70%

Роспотребнадзор позволил увеличить количество посетителей массовых мероприятий до 70% вместимости помещений при наличии QR-кодов. Соответствующее постановление главного санитарного врача РФ размещено на портале правовой информации.

Увеличение численности участников мероприятий до 70% от проектной вместимости закрытого помещения, в котором проводится мероприятие, допускается при одновременном соблюдении следующих условий: допуск на мероприятие лиц, имеющих QR-код <...>, наличие у всех работников, задействованных в обеспечении проведения мероприятия, QR-кода, — сообщается в документе.

При этом подчёркивается, что окончательное решение о проведении мероприятий возлагается на власти конкретного региона.

Постановление вступает в силу 15 ноября.

Президент России Владимир Путин в связи с ростом заболеваемости коронавирусом объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. При этом регионы могут вводить нерабочие дни раньше и продлевать их на более долгий срок.

Ранее стало известно, что в Московской области после 8 ноября «с большой долей вероятности» могут ввести QR-коды для посещения ресторанов и сферы услуг.