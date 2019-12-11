https://static.news.ru/photo/51d4f546-1c36-11ea-a3fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Bienewald/imageBROKER.com/Global Look Press

Фармкомпания GlaxoSmithKline из Великобритании предложила безвозмездно произвести и передать россиянам, страдающим от муковисцидоза, необходимый им для жизни антибиотик. Речь идёт о препарате «Фортум».

Ранее GSK пришлось уйти с российского рынка из-за того, что приоритет в госзакупках в последние годы всё чаще отдавался дженерикам. На круглом столе в Общественной палате представитель фирмы рассказал, что теперь им требуется разрешение на поставку и сотрудничество с Минздравом. Поэтому GlaxoSmithKline предложила распределить лекарство среди нуждающихся больных через благотворительные фонды.

До этого момента в виде срочной меры фармкомпания безвозмездно передаст часть лекарств в российские медучреждения. Об этом GSK договорилась с министерством, сообщает РБК.

Производители другого жизненно необходимого для страдающих от муковисцидоза антибиотика «Колистин», представители компании «Тева» сообщили о невозможности возобновления поставки в течение шести месяцев. Их препарат пропал с рынка по причине изменений в технологии производства и необходимости перерегистрации лекарства.

Муковисцидоз — неизлечимое генетическое заболевание. В Европе люди с таким диагнозом доживают до пенсии, в России — до 20 лет. Это связано с отсутствием системы поддерживающей терапии. И если раньше государство обеспечивало таких пациентов хотя бы нужными антибиотиками, то теперь и они начали исчезать из аптек. Из-за политики импортозамещения оригинальные медицинские препараты стали массово замещать в РФ на дешёвые и непроверенные аналоги — дженерики, которые имеют тяжёлые последствия для организма детей. В лучшем случае они не помогают, в худшем — вызывают осложнения, говорят больные и их родственники.

В ноябре родители детей с муковисцидозом потребовали от властей решить проблему с обеспечением пациентов эффективными лекарствами. Петицию со своим обращением они разместили в Интернете. А у стен Минздрава прошёл одиночный пикет. Девушка-подросток, страдающая муковисцидозом, держала в руках плакат с надписью «Хочу жить!» и воздушные шарики. А рядом с ней стоял кислородный концентратор, без которого пикетчица не может дышать, писал NEWS.ru.