«Браво!»: диетолог Королёва предложила равняться на худеющего Харламова

Похудевшему на 17 килограммов российскому юмористу Гарику «Бульдогу» Харламову хочется сказать «Браво!», так как артист «большой молодец, какой бы способ он ни использовал для достижения результата», заявила NEWS.ru звёздный врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва. Медик добавила, что многие смогут равняться на шоумена и тоже примут решение заняться своим внешним видом.

Харламов настроился, пришёл к цели, получил результат. Важно его сохранить, для того чтобы изо дня в день он радовал нас своим творчеством, креативным мышлением, внешним видом, на который будут все равняться, приняв для себя решение, что надо тоже что-то делать, чтобы хорошо выглядеть и сохранять такую работоспособность, — подчеркнула собеседница.

Она отметила, что и дальше сбрасывать лишний вес его должно мотивировать не только желание хорошо выглядеть на экране, но и укрепление здоровья, так как последнего «много не бывает».

Специалист подчеркнула, что параметрами здоровья являются показатели работы мозга, физическая, эмоциональная и энергетическая активность, безупречная работа всех систем организма. По её словам, сохранить результат не всем удаётся, люди могут вновь набрать килограммы, если худеть на «голодных» диетах. Она согласилась, что решение Гарика Харламова избавиться от лишнего веса является здравым.

Ранее юморист и звезда шоу Comedy Club Гарик Харламов появился в компании своей новой возлюбленной, актрисы Катерины Ковальчук, на открытии собственной сети ресторанов. Звёзды не целовались и не держались за руки. О том, стала ли актриса новой избранницей Харламова, пока можно лишь догадываться, но в Сети уже давно расходятся слухи о том, что у них роман.