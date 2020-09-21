Более 16 млн россиян привились от гриппа

https://static.news.ru/photo/452e9636-fbff-11ea-93aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более 16 млн россиян сделали прививку от гриппа. Об этом рассказала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, в России за счёт федерального бюджета поставляется четыре разных отечественных вакцины от гриппа. Попова также отметила, что по поручению президента Владимира Путина, общее количество привитых должно составлять не менее 60% от совокупного населения страны. Сейчас эта цифра достигла уже 11%.

Вакцинация против гриппа проводится во всех субъектах страны. В первой половине сентября в России уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями оценивался как низкий. Под ОРВИ подразумеваются болезни, вызванные респираторными вирусами негриппозной этиологии (вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и другими).

Ранее в Минздраве РФ отметили повышенную активность населения по вакцинации от гриппа в этом году и призвали тех, кто ещё не сделал прививку, защитить себя и своих близких с помощью вакцинации. Это связано с тем, что вирус гриппа в случае заражения человека ещё и коронавирусом может усугубить ход болезни, объясняют медики. На вакцину от гриппа в этом году российское правительство выделило дополнительно 4,1 млрд рублей, писал NEWS.ru.

По прогнозам столичных властей, сезонный период заболевания гриппом начнётся в Москве в конце октября — начале ноября.