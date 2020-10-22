Более 1% россиян заразилось коронавирусом

https://static.news.ru/photo/e7bdec74-1506-11eb-964c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России увеличился. Впервые суточный прирост заразившихся COVID-19 в нашей стране превысил 17 тысяч человек. В общей сложности, число заболевших превысило 1% населения РФ.

По официальным данным на 1 января 2020, население страны составляет 146 748 590 человек. Из информации, обнародованной оперштабом по борьбе с коронавирусом утром в пятницу 23 октября, следует, что общее число заразившихся вирусом с начала пандемии составило 1 480 646 человек — свыше 1% от населения.

Из них вылечился 1 119 251 человек. Также зафиксировано 25 525 летальных случаев.

NEWS.ru сообщал, что за минувшие 24 часа в Москве выявлено 5 478 заболевших COVID-19. Столица остаётся лидером по суточному приросту заразившихся среди всех регионов РФ.