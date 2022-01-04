Бокерия оценил влияние вакцинации от COVID-19 на работу сердца

Полноценных сведений о том, как вакцинация от коронавирусной инфекции влияет на работу сердечно-сосудистой системы, пока нет, рассказал президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии (НМИЦ ССХ) имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия, сообщает РИА Новости. Он признался, что на него и его супругу прививка никак не повлияла — не было никаких осложнений.

У меня нет таких данных, что она оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему. Мы с женой, возрастные люди, пошли, привились. Я после этого приехал, у меня ещё операция была, — пояснил академик.

По словам врача, не стоит «нагнетать» ситуацию с прививкам от коронавирусной инфекции — нужно просто правильно подготовиться к вакцинации.

Ранее Бокерия заявил, что людям, которые переболели коронавирусом, чтобы восстановить дыхательную мускулатуру, полезно читать вслух. По его словам, делать это следует по 15 минут каждый час. Это позволяет улучшить работу дыхательной мускулатуры, в том числе межрёберных мышц.