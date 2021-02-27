«Где тонко — там и рвётся»: биолог объяснила последствия коронавируса

https://static.news.ru/photo/1c5b98c0-7914-11eb-a190-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Восстановиться после перенесённого коронавируса молодым удаётся легче, чем пожилым, а мужчинам — быстрее, чем женщинам. Об этом рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Какими будут последствия инфекции, зависит в том числе и от того, каков иммунитет у конкретного человека, отметила она.

В зависимости от наших конкретных склонностей организма мы получаем то или другое. При этом вирус не делает что-то специфическое, одно для всех, а просто где тонко — там и рвётся, — пояснила биолог в эфире RT.

Баранова отметила, что вернуть назад былое самочувствие можно, если заниматься этим. Молодёжи справляться с этим проще, чем людям старшего возраста, а успех мужчин отчасти обусловлен тем, что они чаще всего испытывают наибольшую нагрузку на организм во время острой фазы заболевания, в то время как женщины склонны «отрастить длинный ковидный хвост и потом его за собой тащить».

Ранее, как писал NEWS.ru, Баранова рассказала, что новый уклад жизни, стрессы и потери близких на фоне пандемии коронавируса приводят к развитию психических заболеваний. Их рост уже наблюдают специалисты в США, аналогичный процесс может начаться в России.