Биолог назвала наиболее эффективные против штамма «омикрон» вакцины

Вакцины на аденовирусной платформе, в частности, «Спутник V», могут быть более эффективными против нового «омикрон»-штамма коронавируса, чем РНК-вакцины, заявила биолог Анча Баранова. По её словам, ключевое отличие заключается в том, что аденовирусные вакцины сильнее задействуют Т-клеточное звено, пишет «Москва 24».

Аденовирусные вакцины чуть послабее мРНК-вакцин по общему уровню антител. Но зато их ответ обширнее, потому что они больше задействуют T-клеточное звено. Поэтому «Спутник V», возможно, будет немного лучше стоять против «омикрона», — пояснила Баранова.

При этом она подчеркнула, что пока рано давать более точную оценку эффективности вакцин против «омикрона». Специалист предположила, что компания Pfizer представит первые данные по уровню нейтрализующих антител уже 6 декабря.

Эти данные можно будет перенести практически на любую серьёзную вакцину. Не только на мРНК, но и на аденовирусные, например, «Спутник V». Потому что антиген, который доставляется, различается очень несущественно, — уточнила биолог.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что определить эффективность «Спутника V» против «омикрона» можно будет через три недели. Дмитриев отметил, что при необходимости разработчики готовы подстроить вакцину «Спутник V» под любой вариант вируса.