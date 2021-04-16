Биохимик раскрыла главную опасность для здоровья воды в бутылках

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Питьевая вода в бутылках может содержать токсичные нитраты при полном отсутствии полезных микроэлементов. Об этом рассказала эксперт-биохимик компании «Барьер» Мария Кулешова.

В интервью агентству ПРАЙМ Мария Кулешова рассказала о том, что водопроводная вода может нести в себе такие вещества, с которыми не справится ни одна система очистки. При этом отказ от водопроводной воды в пользу бутилированной также чреват определённым негативом. Вода в бутылке может содержать токсичные элементы и нитраты, а процесс очистки способен лишить её целого ряда полезных солей и микроэлементов. Так, по информации НП «Росконтроль», количество микробов в некоторых партиях бутилированной воды в российских магазинах может превышать норму в 70 раз.

Вопросы возникают и к пластиковой таре. По словам Кулешовой, шведские учёные доказали, что люди, пьющие воду из пластика, значительно повышают собственные шансы заболеть раком.

До десяти раз увеличивается такая вероятность, если попить из бутылки, которая некоторое время простояла на солнце, — заявила эксперт.

По мнению Марии Кулешовой, наиболее полноценную воду можно получить дома при помощи фильтров для воды. И она всегда будет свежая.

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