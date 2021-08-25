Безопасность вакцины «КовиВак» подтвердили в опытах на животных

Создатели вакцины «КовиВак» раскрыли первые результаты её проверок на обезьянах и грызунах на сайте журнала Emerging Microbes and Infections.

Учёные в рамках опытов проверили безопасность ослабленных частиц вируса, их иммуногенность и возможные долгосрочные побочные эффекты. Исследования подтвердили безопасность и иммуногенность препарата.

Вакцина «КовиВак» не вызвала опасных острых или хронических побочных эффектов, не влияла негативно на развитие зародыша и плода, а также не провоцировала аллергических реакций у всех изученных животных, — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что вакцинация защитила хомячков от заражения коронавирусом. Концентрация антител в их организме не менялась существенным образом на протяжении года.

Ранее профессор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в разговоре с NEWS.ru объяснил, чем вызван ажиотаж вокруг вакцины «КовиВак». По его мнению, это связано с классической логикой потребителей: если какого-то продукта мало, значит, он хороший и надо брать. При этом специалист отметил, что популярность препарата ещё не говорит о его высокой эффективности и безопасности.

По данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС), предельная отпускная цена 50 доз вакцины от коронавируса «КовиВак» в новой упаковке составит 21 650 рублей.