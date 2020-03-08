С угрозой прерывания беременности в 2018 году столкнулась каждая пятая (17,8%) россиянка. Об этом свидетельствуют данные Минздрава, с которыми ознакомился NEWS.ru. При этом ситуация с 2017 года (18,2%) изменилась в лучшую сторону. Тем не менее специалисты оценивают показатели как достаточно высокие и объясняют их неправильным образом жизни россиянок во время и до беременности, а также гормональными факторами.

Зачастую с угрозой потерять ребёнка сталкиваются женщины, у которых до этого был выкидыш. Желая поскорее заглушить боль от потери, они слишком быстро беременеют вновь, не дожидаясь, пока организм восстановится. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила директор Ассоциации народонаселения и развития, акушер-гинеколог Любовь Ерофеева. Врач рекомендовал планировать вынашивание ребёнка не ранее, чем через 6–12 месяцев после выкидыша.

Проблемы также могут возникнуть в результате избытка физических нагрузок во время беременности — бега и подъёма тяжёлых предметов, отметил акушер-гинеколог. Вовсе отказываться от них не стоит, однако следует отдать предпочтение специальному комплексу занятий. В частности, речь идёт о дыхательных упражнениях, так как беременной важно увеличивать объём легких для лучшего снабжения плода кислородом.

Во время вынашивания ребёнка некоторые россиянки порой злоупотребляют курением и алкогольными напитками, заявила Ерофеева. Под действием никотина в организме человека нарушается кровообращение и происходит спазм сосудов. Это оказывает негативное влияние не только на организм матери, но и будущего ребёнка. Угроза прерывания беременности в таком случае появляется в результате того, что плоду некомфортно находиться в матке — возникает повышение тонуса передней брюшной стенки.

Ухудшение репродуктивных показателей населения — общемировая тенденция, отметил международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья на территории РФ Борис Лордкипанидзе. Однако говоря о российской статистике, стоит допустить, что в силу недостаточной квалификации ряда врачей некоторым женщинам могла быть произведена гипердиагностика, подчеркнул специалист.

Если исключить патологические состояния, связанные с неправильными процессами развития плода на этапе формирования внутренних органов, то чаще всего на угрозу выкидыша влияют гормональные факторы и здоровье женщины в целом.

Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Организм не всегда является настолько состоятельным, чтобы перестроиться под беременность в адекватном объёме. Зачастую это приводит к возникновению гормональной недостаточности, заявил эксперт. Факторами её развития, в частности, являются сопутствующие заболевания, неправильное питание и недостаток сна. Однако главная причина возникновения гормональной недостаточности — ожирение.

Избыточный вес даже может препятствовать зачатию, но если оно всё-таки происходит, беременность иногда заканчивается плачевно. Связано это с тем, что при ожирении организм работает в режиме гипернагрузки из-за неправильного соотношения гормонов. А при возникновении беременности этот дисбаланс усугубляется и риск появления угрозы выкидыша, соответственно, тоже. Борис Лордкипанидзе международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья на территории РФ международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья на территории РФ

Между тем беременность усугубляет течение большинства болезней, которые существуют в организме ещё до зачатия. Однако нельзя с уверенностью говорить, какие их из них могут вызвать выкидыш — состояние здоровья каждой роженицы следует рассматривать в индивидуальном порядке. Обострение одной и той же болезни у нескольких женщин может по-разному сказаться на ходе беременности.

Когда беременность сохранить невозможно

Основным критерием, по которому врачи понимают, что беременность у женщины замерла — отсутствие сердцебиения у плода, которое обычно прослеживается начиная с шестой недели, отмечает Лордкипанидзе. Если в течение нескольких дней ситуация не изменяется, то специалисты принимают решение об аборте.

О том, что беременность замерла, также говорят уменьшение размера плодного яйца и его деформация. В большинстве случаев организм пытается избавиться от плода самостоятельно, однако чаще всего для того, чтобы избежать осложнений в виде воспалений, требуются дополнительные медицинские манипуляции по очищению полости матки.