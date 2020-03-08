С угрозой прерывания беременности в 2018 году столкнулась каждая пятая (17,8%) россиянка. Об этом свидетельствуют данные Минздрава, с которыми ознакомился NEWS.ru. При этом ситуация с 2017 года (18,2%) изменилась в лучшую сторону. Тем не менее специалисты оценивают показатели как достаточно высокие и объясняют их неправильным образом жизни россиянок во время и до беременности, а также гормональными факторами.
Зачастую с угрозой потерять ребёнка сталкиваются женщины, у которых до этого был выкидыш. Желая поскорее заглушить боль от потери, они слишком быстро беременеют вновь, не дожидаясь, пока организм восстановится. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила директор Ассоциации народонаселения и развития, акушер-гинеколог Любовь Ерофеева. Врач рекомендовал планировать вынашивание ребёнка не ранее, чем через 6–12 месяцев после выкидыша.
Проблемы также могут возникнуть в результате избытка физических нагрузок во время беременности — бега и подъёма тяжёлых предметов, отметил акушер-гинеколог. Вовсе отказываться от них не стоит, однако следует отдать предпочтение специальному комплексу занятий. В частности, речь идёт о дыхательных упражнениях, так как беременной важно увеличивать объём легких для лучшего снабжения плода кислородом.
Во время вынашивания ребёнка некоторые россиянки порой злоупотребляют курением и алкогольными напитками, заявила Ерофеева. Под действием никотина в организме человека нарушается кровообращение и происходит спазм сосудов. Это оказывает негативное влияние не только на организм матери, но и будущего ребёнка. Угроза прерывания беременности в таком случае появляется в результате того, что плоду некомфортно находиться в матке — возникает повышение тонуса передней брюшной стенки.
Ухудшение репродуктивных показателей населения — общемировая тенденция, отметил международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья на территории РФ Борис Лордкипанидзе. Однако говоря о российской статистике, стоит допустить, что в силу недостаточной квалификации ряда врачей некоторым женщинам могла быть произведена гипердиагностика, подчеркнул специалист.
Если исключить патологические состояния, связанные с неправильными процессами развития плода на этапе формирования внутренних органов, то чаще всего на угрозу выкидыша влияют гормональные факторы и здоровье женщины в целом.
Организм не всегда является настолько состоятельным, чтобы перестроиться под беременность в адекватном объёме. Зачастую это приводит к возникновению гормональной недостаточности, заявил эксперт. Факторами её развития, в частности, являются сопутствующие заболевания, неправильное питание и недостаток сна. Однако главная причина возникновения гормональной недостаточности — ожирение.
Избыточный вес даже может препятствовать зачатию, но если оно всё-таки происходит, беременность иногда заканчивается плачевно. Связано это с тем, что при ожирении организм работает в режиме гипернагрузки из-за неправильного соотношения гормонов. А при возникновении беременности этот дисбаланс усугубляется и риск появления угрозы выкидыша, соответственно, тоже.
Между тем беременность усугубляет течение большинства болезней, которые существуют в организме ещё до зачатия. Однако нельзя с уверенностью говорить, какие их из них могут вызвать выкидыш — состояние здоровья каждой роженицы следует рассматривать в индивидуальном порядке. Обострение одной и той же болезни у нескольких женщин может по-разному сказаться на ходе беременности.
Когда беременность сохранить невозможно
Основным критерием, по которому врачи понимают, что беременность у женщины замерла — отсутствие сердцебиения у плода, которое обычно прослеживается начиная с шестой недели, отмечает Лордкипанидзе. Если в течение нескольких дней ситуация не изменяется, то специалисты принимают решение об аборте.
О том, что беременность замерла, также говорят уменьшение размера плодного яйца и его деформация. В большинстве случаев организм пытается избавиться от плода самостоятельно, однако чаще всего для того, чтобы избежать осложнений в виде воспалений, требуются дополнительные медицинские манипуляции по очищению полости матки.
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