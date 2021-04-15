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Здоровье

Астрологи предупредили об ухудшении здоровья из-за полнолуния

06:17, 16 апреля 2021
Фото: Roman Denisov/Global Look Press

Многие люди могут испытать проблемы со здоровьем из-за приближающегося полнолуния. Оно наступит 27 апреля в 06:33 утра.

Как сообщила астролог Юлия Погорельченко изданию «Главред», в этот день спутник Земли будет находиться в знаке Зодиака Скорпион.

Она посоветовала ничего не планировать на этот день, а также не принимать важных решений, проявлять такт во время ссор с близкими и знакомыми.

Могут вскрыться самые тайные желания, не всегда красивые поступки и мысли, есть угроза услышать то, что может ранить, — предупредила Погорельченко.

Астролог Влад Росс отметил, что могут напомнить о себе старые болезни, нужно беречь себя и отказаться от излишних нагрузок.

Астрологи назвали пары знаков зодиака, которым сложно построить друг с другом полноценные отношения, однако они могут стать прекрасными любовниками, писал ранее NEWS.ru. Так, эмоциональные и искренние отношения могут возникнуть между Тельцами и Львами. А Рыбы и Весы — оба убеждённые оптимисты, жаждущие позитива. Они с удовольствием проводят время в обществе друг друга.

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