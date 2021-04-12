Астрологи назвали знаки зодиака, которым вместе хорошо только в постели

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Астрологи назвали пары знаков зодиака, которым сложно построить друг с другом полноценные отношения, однако они могут стать прекрасными любовниками. Об этом пишет Пятый канал.

Так, эмоциональные и искренние отношения могут возникнуть между Тельцами и Львами. Представители этих знаков не стесняются проявлять своих чувств. Разлучить их может неумение и нежелание признавать собственную вину и нести ответственность за совершаемые поступки.

Рыбы и Весы — оба убеждённые оптимисты, жаждущие позитива. Они с удовольствием проводят время в обществе друг друга. При этом их союз напоминает бегство от реальности, в которую рано или поздно придётся вернуться.

Эксцентричное поведение Скорпионов и Водолеев притягивает их друг к другу. Они способны вести многочасовые дискуссии на интересующие их темы, выступают за свободу мысли, не боятся щекотливых тем. Не позволяет им стать полноценной парой лишь убеждённость Водолеев в том, что они во всем выше других.

Стрельцы и Рыбы привыкли полагаться на ситуацию, их жизнь наполнена яркими событиями. Однако Стрельцы амбициозны и трудолюбивы, а Рыбы, напротив, проявляют лень и пассивность. При этом энергия Стрельца может компенсировать безынициативность Рыб, но такие отношения сложно назвать счастливыми.

Близнецы и Раки — непредсказуемы, подвержены перепадам настроения и в этом находят точки соприкосновения. При этом Близнецы ужасно нерешительны, и постоянные эмоциональные качели делают полноценную совместную жизнь пары невыносимой.

Две сильные личности — Телец и Овен. Два лидера, которым сложно ужиться на одной территории. Кто-то в паре должен уступать, и никто не хочет этого делать. Кроме того, оба хотят заниматься важными делами в жизни, в связи с чем самостоятельность и амбициозность могут помешать крепкому союзу.

Ранее астрологи назвали идеально совместимые в браке имена. Об этом писал NEWS.ru.