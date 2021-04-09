Астрологи назвали идеально совместимые в браке имена

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Идеального партнёра поможет найти знание о совместимости имён. Так считают астрологи, которые составили такой список.

Женщинам с именами Алина, Юлия, Елизавета, Анжела и Светлана подойдут мужчины с именами Александр, Владислав, Вячеслав, Дмитрий, Илья, Леонид, Руслан, Станислав. Женщины с указанными именами обладают непростым нравом и повышенной эмоциональностью, поэтому им подойдут темпераментные мужчины.

Алле, Анне, Яне, Жанне счастье принесут Антоны, Вадимы, Викторы, Анатолии, Владимиры, Игори, Константины, Павлы, Романы и Алексеи, пишет InStyle. Обладательницы этих имён нуждаются в сдержанных спутниках жизни. Мужчины, подходящие им по именам, дадут понять, что эти женщины для них важны и любимы.

Для Веры, Екатерины, Надежды будут хороши Алексей, Борис, Валерий, Владимир, Игорь, Дмитрий, Михаил, Николай, Руслан, Филипп и Станислав. Женщины с такими именами сдерживают свои эмоции и не показывают их возлюбленному, но, несмотря на это, они жизнелюбивы и оптимистичны. С мужчинами, которые им подходят по именам, у них самая большая совместимость.

Ксении, Анастасии, Софье, Анфисе подойдут Максимы, Артёмы, Антоны, Борисы, Вадимы, Викторы, Владимиры, Всеволоды, Игори, Константины, Никиты, Романы, Сергеи. Женщины с такими менами привыкли жить на широкую ногу, любить всем сердцем, ненавидеть на всю жизнь. Это эмоциональные и чересчур гордые натуры с бешеной энергетикой, поэтому им подойдут мужчины, знающие себе цену.

Валентина, Галина, Елена и Евгения будут счастливы с Егором, Игорем, Кириллом, Петром и Яковом. Они относятся к дамам независимым и стремительным, уверяют астрологи. Но в глубине души им хочется спокойствия и семейного счастья. Мужчинам, которые будут рядом с этими женщинами, пригодятся стойкий характер и большой запас терпения.

Наталье, Ольге, Татьяне, Дарье хорошую пару составят Андрей, Анатолий, Антон, Владимир, Виктор, Егор, Игорь, Никита, Олег, Роман и Сергей. Женщины с такими именами обладают частой сменой настроения, некоторой капризностью. Мужчины с указанными именами смогут смягчить нрав возлюбленных.

Марина, Маргарита, Мария, Любовь, Людмила, Тамара будут прекрасно себя чувствовать с Борисом, Владимиром, Кириллом, Дмитрием и Юрием. Это чувственные женщины, они умеют влиять на мужчин, но пользуются этим в меру. Идеальным супругом для такой дамы станет человек, который видит её насквозь, не идёт на поводу и искренне любит.

Ранее NEWS.ru сообщал, что астрологи назвали три женских знака зодиака с «вредным» характером. По их мнению, именно звёзды влияют на характер представительниц слабого пола, которые «умеют доводить мужчин до белого каления».